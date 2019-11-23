قرار جديد من تركي آل الشيخ بشأن معرض الرياض للسيارات

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. اتخذ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، قرار جديد بشأن معرض الرياض للسيارات. وأعلن آل الشيخ عن القرار عبر حسابه على ” تويتر ” قائلا : اعتباراً من اليوم (السبت) قررت فتح معرض السيارات للجميع مجاناً لكل الزوار … حياكم كلكم في الجنادرية. ويضم معرض الرياض للسيارات عدد من الفعاليات مثل : مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات، وعدد من الحفلات الموسيقية.





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