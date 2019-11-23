شركة تقدم مليون ريال لأبناء وبنات شهداء الواجب للاكتتاب في أسهم “أرامكو”

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. وقعت شركة “بترورابغ” للتكرير والبتروكيماويات اتفاقاً مع وزارة الدفاع، تقدم بموجبه الشركة مبلغ مليون ريال لأبناء وبنات شهداء الواجب، للاكتتاب في أسهم شركة “أرامكو السعودية”. ووقع الاتفاق عن وزارة الدفاع قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، فيما وقع عن شركة “بترو رابغ” نائب الرئيس للعلاقات الصناعية بالشركة هشام عزو. ويأتي التزام الشركة بتقديم مليون ريال لأبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة الغربية، للاكتتاب في أسهم شركة “أرامكو”، تقديراً وعرفاناً لما قدمه الشهداء من تضحيات لأجل الوطن والذود عن المقدسات، في حين يلزم الاتفاق قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع بتزويد شركة “بترو رابغ” بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب.





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