مدني المدينة المنورة يحذر من مخاطر التقلبات الجوية

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من مخاطر التقلبات الجوية، التي يستمر تأثيرها حتى يوم الإثنين المقبل.

أمطار رعدية

وأوضح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن التنبيه الوارد لمنطقة المدينة المنورة، تضمن هطول أمطار متوسطة رعدية قد تكون مصحوبة بتساقط البرد مع نشاط في رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار بسرعة ٤٥ كيلومترًا في الساعة؛ ما يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف الجهني، أن الحالة المشار إليها بدأ تأثيرها اليوم الجمعة، ويستمر حتى يوم الإثنين المقبل، وتشمل محافظات «الحناكية - المهد - وادي الفرع» بالمدينة المنورة.

مركبات الدفع الرباعي

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بالتقيد بتعليمات السلامة والتي تضمنت توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة لتجنب المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وعدم المجازفة بعبور الأودية، ومواقع تجمعات المياة حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت المركبات ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها.

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كما نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة، بضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية وواجهات المباني من نوع الكلادينج، وكذلك متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة .

الإجراءات الاحترازية

وجددت المديرية التأكيد على اتخاذها كل الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية، فضلًا عن التنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، غدًا السبت.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، إن مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق وأجزاء من منطقتي (المدينة المنورة - الرياض)، تتأثر بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وتوقعت استمرار الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية كذلك على منطقة المدينة المنورة، مشيرة إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.