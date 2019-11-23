شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية محايل تطيح بالعابثين في الممتلكات العامة والان مع التفاصيل

السبت 23 نوفمبر 2019 ممتلكات عامة - عسير كشفت بلدية محايل عسير، عن ضبط بعض العابثين في الممتلكات بالحدائق العامة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت البلدية: ننوه بأن كميرات المراقبة رصدت عبث بعض الاشخاص ببعض الممتلكات بالجاده وكذلك بعض الحدائق العامة وتم توثيقها واتخاذ الإجراءات النظامية التي تكفل محاسبتهم وإحالتها لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم لقاء ماقامو به من عبث وإتلاف للممتلكات العامة .

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