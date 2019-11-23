السعودية اليوم / مسؤول إفريقي يؤكد وجود عوائق لوقف التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل



نواكشوط 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

أكد المستشار الرئيسي الاستراتيجي لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، أن هناك 3 عوامل تعوق وقف التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل.

وأضاف المسؤول الإفريقي أن تلك العوامل تتعلق بعدم العمل المشترك الكافي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وبالعجز فيما يخص الالتزام الدولي بحفظ السلام على الصعيدين الوطني وشبه الإقليمي، ومواجهة آليات العنف الجديدة ومكافحة الإرهاب، وبضرورة تدريب المواطنين والفاعلين بالمجتمع المدني، والفاعلين السياسيين، والتقليديين، والدينيين، من أجل المساعدة على التحرك في اتجاه التضامن مع جهود الدول.

وقال ولد لبات إنه يشك "في كل الاستراتيجيات التي لا تربط بين إفريقيا والدول الإفريقية، والآليات الإفريقية".

وأفاد بشان المبادرة الألمانية الفرنسية، المتعلقة بالشراكة من أجل الاستقرار والأمن بالساحل، أن ألمانيا دولة كبيرة لديها علاقات جيدة مع إفريقيا، وتقوم بمبادرات حميدة، كما هو حال فرنسا، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا.

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