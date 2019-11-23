فيروس يضرب مدرسة في تبوك.. و«الصحة» تطالب بعزل المصابين

كشفت مصادر «عاجل»، عن إصابة 25 تلميذًا في مدرسة بتبوك، بفيروس «كوكساكي» المعدي والسريع الانتشار، مشيرة إلى أن العدد قابل للزيادة.

وبحسب مصادر «عاجل»، فإن المديرية العامة للشؤون الصحية بتبوك وجهت خطابًا «سريًّا وعاجلًا جدًا» إلى إدارة التعليم بمنطقة تبوك أكدت فيه تفشي وباء مرض اليد والقدم والفم الفيروسي، المعروف باسم «فيروس كوكساكي» في مدرسة بتبوك.

وطالبت «صحة تبوك»، باتخاذ اللازم حيال هذا الوباء «السريع الانتشار بين الطلبة والمدرسين والعاملين بالمدرسة»، وعزل جميع المصابين وحصر المخالطين.

كما طالبت بتوجيه أولياء الأمور بمعالجة أبنائهم المصابين وعرضهم على الأطباء المعالجين بالمنشآت الصحية، لعدم تقبل أولياء أمور الطلبة بعزل أبنائهم وعلاجهم ولتلافي حدوث مضاعفات، بحسب المصادر.