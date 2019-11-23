إصابات في حادث تصادم مركبتين بحي الجفر بالطائف

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، وقوع عدد من الإصابات، في اصطدام مركبتين بحي الجفر بمحافظة الطائف.

نقل المصابين إلى المستشفى

وقال «911»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ورد بلاغ عن اصطدام مركبتين في محافظة الطائف (حي الجفر)؛ ما أسفر عنه عدد من الإصابات، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية «911» أعلن اليوم الجمعة هطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على محافظتي الطائف والجموم.

أمطار غزيرة

ونبه المركز الوطني عبر تغريدة على حسابه تويتر، قائلًا: «هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظتي الطائف والجموم، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية».

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وشهدت الطائف في وقت سابق حادث انقلاب لمركبة من نوع فان وتحديدًا بطريق غزايل كانت تقل عددًا من المعلمات.

وباشرت الهلال الأحمر البلاغ؛ حيث قامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي، وبدعم من صحة الطائف.

وعند وصول أول فرقة إسعافية تم مباشرة الموقع الذي كان به عدد من الإصابات؛ حيث وجد بالموقع تسع حالات؛ ثلاثة منهن رفضن الكشف والنقل، فيما أصيب خمسة منهن بإصابات متوسطة إلى بسيطة، بالإضافة إلى إصابة سائق المركبة بإصابة متوسطة.

وعلى الفور تم عمل الفرز الطبي وتقديم الخدمة الإسعافية تحت إشراف المدير الطبي الدكتور علي شافعي، ونقل الست إصابات إلى مستشفى قيا العام.