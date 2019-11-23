تسجيل حافز للنساء وطريقة تفعيل الحساب – التقديم في برنامج حافز طاقات للباحثات عن عمل

برنامج حافز طاقات للبحث عن عمل، هو البرنامج الذي أطلقه الملك عبد الله بن عبد العزيز، لمساعدة الباحثين عن وظيفة في ايجاد ما يناسبهم، من خلال تدريب المتقدمين على مهارات العمل لكي يتم تأهيلهم بصورة صحيحة لسوق العمل لإيجاد الوظيفة المناسبة لهم على حسب التخصص من خلال برنامج حافز طاقات، ويتكون حافز من دورتين، الأولى هي حافز للعاطلين ويحصلون على راتب ألفين ريال ويتلقون تدريبات لتحسين مهارات العمل بشكل الكتروني، والدورة الثانية هي حافز الباحثين عن عمل، ويحصل المتمرنين بها على 1500 ريال شهرياً لمدة أربع أشهر، وما يليها من أربع أشهر يحصلون على 1250 ريال وآخر أربع أشهر في السنة يحصلون على 1200 ريال.

رابط تسجيل حافز طاقات بالسعودية

للتسجيل في حافز داخل السعودية من هنا.

التسجيل في حافز للمرة الأولى من الأمور السهلة، فقط اضغط على الرابط واتباع خطوات التسجيل بسهولة، في حالة التسجيل من قبل اضغط على أيقونة باحث عن عمل، وادخال رقم الهوية الوطنية، والرقم السري الخاص بحسابك في الخانة المخصصة.

وفي حالة الدخول للمرة الأولى إلى الموقع ولم يتم التسجيل من قبل، يجب عليك التسجيل في برنامج حافظ طاقاتت، وملاً البيانات الخاصة بالتسجيل.

في حالة اختيار دورة العاطلين في حافز طاقات، سيتم طلب ادخال بعض المعلومات الهامة كإسم المستخدم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، من أجل مواصلة التسجيل في حافز، وعند التسجيل في حافز سيكون بمقدورك الإستفادة من مزاياه والحصول على وظيفة الأحلام بعد أن يتم تأهيلك لها.

Advertisements

شروط الحصول على برنامج حافز طاقات والإشتراك

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

أن لا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة ولا يقل عن 20.

قدرة المتقدم على العمل.

أن لا يكون المتقدم موظفاً بالقطاع العام أو الخاص.

أن لا يكون المتقدم طالباً بأي مرحلة، وأن يكون قد انهى مراحل تعليمه.

عدم حصول المتقدم على نشاط تجاري أو مؤسسة تجارية.

أن لا يتقاضى المتقدم دخل شهري ثابت يزيد عن الألفين ريال، خلال الشهر السابق على تقدمه بطلب الإعانة.

أن لا يتحصل المتقدم على معاش تقاعدي.

أن يكون مقيماً بالمملكة لمدة سنة على الأقل.

أن لا يكون من مقيمي دور الرعاية الإجتماعية.

التسجل في حافز للنساء للباحثات عن عمل

التسجيل في حافز طاقات من خلال انشاء حساب على الصفحة الرئيسية للبوابة الوطنية للعمل طاقات، للباحثين والباحثات عن عمل، للإستفادة من دعم برنامج حافز المادي والمعنوي في التأهيل للوظيفة المناسبة، وتكون عملية التسجيل مفيدة في حالة انقضاء مدة الإستفادة من البرنامج، في إطار مبادرة صندوق تنمية الموارد البشرية.

تهدف بوابة حافز للباحثين عن عمل، إلى تقديم يدي العون للأيدي العاملة من الرجال والنساء، ومساعدتهم على اكتساب مهارات سوق العمل تمهيداً للحصول على العمل المناسب، من خلال منظومة متكاملة من التدريب مع تخصيص راتب خلال فترة التأهيل، وآلية التسجيل في حافز طاقات للنساء لا تختلف عن الرجال من خلال خطوات نوضحها تفصيلياً.

خطوات التسجيل في حافز للنساء

الخطوة الأولى: هي انشاء حساب على موقع البوابة الوطنية للعمل طاقات، ويوفر البرنامج خدمة التسجيل للأفرد والمؤسسات، يدخل المستخدم على رابط طاقات مستحدم جديد واختيار خيارات التسجيل، واختيار أن الجنسية سعودية، وفي حالة ما اذا كان المستخدم من أم سعوية يختار الخيار الثاني في التسجيل.

الخطوة الثانية: اكمال عملية التسجيل في حافز للرجال والنساء، ادخال البيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية، واسم وتاريخ ميلاد المستخدم والبرد الالكتروني ورقم الجوال وكلمة المرور من خلال تعليمات انشاء الرقم السري، والضغط هلى الموافقة على الشروط والأحكام

يتلقى المستخدم رسالة نصية للتحقيق على رقم الجوال من أجل تفعيل الحساب، وبعدها يكون مؤهلاً للدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور عبر بوابة طاقات بعد التأكد من صحة البيانات، وواصل الضغط على تفعيل الحساب من خلال البريد الإلكتروني حيث يتم ارسال رسالة الكترونية لمواصلة التفعيل، وهنا تكون عملية التسجيل في طاقات قد اكتملت بنجاح.