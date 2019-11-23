السعودية اليوم / ارتفاع التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي



تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22نوفمبر 2019 م واس

سجل نسق التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس ارتفاعا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6 بالمائة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

وأفادت بيانات إحصائية للوكالة التونسية للتعاون الفني ، أن عدد المتعاقدين خلال الفترة المرجعية بلغت ألفين و723 متعاقدا ، مقابل ألفين و568 خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

ولفتت البيانات الإحصائية إلى أن مجال التربية والتعليم حظي بالنصيب الأكبر من حيث التعاقدات حيث مثل نحو 50% من المجموع العام للتعاقدات يليه مجال الصحة ، وقد تصدرت المملكة العربية

كما أشارت ذات الإحصائيات الى ان الدول العربية تبقى في صدارة البلدان من حيث مجموع التعاقدات بـ1767 متعاقدا ، تليها البلدان الأوروبية بـ554 متعاقدا وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى .

// انتهى //

02:18ت م

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تونس 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22نوفمبر 2019 م واسسجل نسق التعاقدات في إطار التعاون الفني في تونس ارتفاعا خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 6 بالمائة ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .وأفادت بيانات إحصائية للوكالة التونسية للتعاون الفني ، أن عدد المتعاقدين خلال الفترة المرجعية بلغت ألفين و723 متعاقدا ، مقابل ألفين و568 خلال الفترة نفسها من العام الماضي .ولفتت البيانات الإحصائية إلى أن مجال التربية والتعليم حظي بالنصيب الأكبر من حيث التعاقدات حيث مثل نحو 50% من المجموع العام للتعاقدات يليه مجال الصحة ، وقد تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من مجموع دول الخليج المستقطبة للكفاءات التونسية وذلك بتعاقدها مع 603 إطارا .كما أشارت ذات الإحصائيات الى ان الدول العربية تبقى في صدارة البلدان من حيث مجموع التعاقدات بـ1767 متعاقدا ، تليها البلدان الأوروبية بـ554 متعاقدا وتأتي فرنسا في المرتبة الأولى .// انتهى //02:18ت م0171

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