اليوم.. الموعد الرسمي لإعادة افتتاح مطار الريان الدولي بالمكلا

السبت 23 نوفمبر 2019

مطار الريان الدولى

كشفت مصادر تابعها "اليمن العربي" عن موعد التدشين الرسمي لمطار الريان الدولي بحضرموت.

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واكدت المصادر ان هناك استعدادات تجرى للبدء رسميا لتشغيل المطار اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2019 بحضور عدد من الشخصيات المدينة والعسكرية يتقدمهم محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وكانت هيئة الارصاد الجوي اليمني قد اعلنت استعداد المطار استقبال الطيران من والى المطار بعد ان اصدرت امس توجيهاتها الى الطيران اليمني بالبدء في تشغيل رحلاتها عبره.

وياتي اعادة العمل في المطار بعد سنوات من التوقف، الأمر الذي سبب لابناء حضرموت والمناطق المجاورة لها معاناة متزايدة نتيجة الاغلاق في ظل الضروف التي عاشتها المحافظة ابان سيطرة التنظيم الارهابي على مناطق ساحل المحافظة.