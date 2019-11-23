شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. حملة نسائية للتبرع بالدم بتعليم الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وفي مستهل الحملة أكدت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية د.وفاء السيف، أهمية الجانب الإنساني في الحملة، مشيدة بتعاون وحدة التواصل الداخلي بقيادة بديع المرشد ونائبته ابتهال الغزال على تبني هذه المبادرة.
من جانبها، أشارت فاتن النعيم للدور الكبير والأجر الممتد الذي يكسبه المتبرع بالدم وما يقدمه للآخرين.
كما عبرت رئيسة وحدة أمراض الدم بمستشفى الملك فهد ورئيسة حملة التبرعات بالدم د. مها سلام، عن شكرها لوحدة التواصل الداخلي بتعليم الأحساء، مثمنة لهم هذه المبادرة، مشيدة بتعاون الصحة المدرسية والدور الإعلامي البارز في إنجاح الحملة.
وقد توافدت أكثر من ١٠٠ مستفيدة، في حين كرمت أكثر من ٧٠ متبرعة بالدم من منسوبات الإدارة، وكانت الإدارة قد أنهت الحملة الأولى في مباني منسوبي الإدارة للأقسام الرجالية، وقد لاقت إقبالا كبيرا من المستفيدين.
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