شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. حملة نسائية للتبرع بالدم بتعليم الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

نظمت وحدة التواصل الداخلي بتعليم الأحساء بالتعاون مع الصحة المدرسية، أول حملة للتبرع بالدم في تعليم الأحساء في المبنى الإداري النسائي تحت شعار «دمك حياة لغيرك»، دشنت الحملة بالإنابة عن المساعدة للشؤون التعليمية خلود الكليبي مديرة إدارة الاختبارات والقبول فاتن النعيم، بمركز الملك فهد للجودة.

وفي مستهل الحملة أكدت مساعدة مدير الشؤون الصحية المدرسية د.وفاء السيف، أهمية الجانب الإنساني في الحملة، مشيدة بتعاون وحدة التواصل الداخلي بقيادة بديع المرشد ونائبته ابتهال الغزال على تبني هذه المبادرة.

من جانبها، أشارت فاتن النعيم للدور الكبير والأجر الممتد الذي يكسبه المتبرع بالدم وما يقدمه للآخرين.

كما عبرت رئيسة وحدة أمراض الدم بمستشفى الملك فهد ورئيسة حملة التبرعات بالدم د. مها سلام، عن شكرها لوحدة التواصل الداخلي بتعليم الأحساء، مثمنة لهم هذه المبادرة، مشيدة بتعاون الصحة المدرسية والدور الإعلامي البارز في إنجاح الحملة.

وقد توافدت أكثر من ١٠٠ مستفيدة، في حين كرمت أكثر من ٧٠ متبرعة بالدم من منسوبات الإدارة، وكانت الإدارة قد أنهت الحملة الأولى في مباني منسوبي الإدارة للأقسام الرجالية، وقد لاقت إقبالا كبيرا من المستفيدين.