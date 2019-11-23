شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني: 9 مخالفات في المرافق السياحية والأثرية والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير الإدارة الهندسية لسلامة المنشآت بالدفاع المدني العقيد م.سعد البشري، أن الدفاع المدني ينفذ الأعمال الفنية، لتحقيق وتنفيذ متطلبات السلامة في المرافق السياحية والأثرية، وفق اللوائح والأنظمة، التي تؤكد توافر اشتراطات السلامة للحد الأدنى من متطلبات السلامة.

» عوائق ومتطلبات

وكشف البشري عن أبرز مخالفات السلامة في المرافق السياحية والأثرية، والتي تتمثل في تعطيل عمل أنظمة الإطفاء والإنذار، ووجود عوائق تمنع استخدامها، وعدم الصيانة الدورية لأنظمة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحريق، وسوء التمديدات والتوصيلات الكهربائية، والتكسيات الخارجية غير المقاومة للحريق، واستحداثات إنشائية في مواقع المعارض السياحية، تؤثر على عدد مخارج الطوارئ، وسعة سبل الهروب، إضافة إلى سوء التخزين في بعض مرافق الإيواء السياحي، والمسابقات الجماهيرية التي قد ينتج عنها تدافع واحتشاد.

» مسببات الحرائق

وأضاف: إن الحرائق في المباني الأثرية، تأتي عن طريق العديد من المسببات، منها التعمد في إشعال الحريق، والمداخن، والصواعق، والحرارة المنبعثة من الأنظمة الميكانيكية والكهربائية، والتدخين، ونوعية مواد الأسقف، ومواد البناء، والتشطيبات الداخلية، وربما الحاويات، وعدم استيفاء المبنى لأنظمة الوقاية والحماية من الحريق.

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» صيانة المباني

وشدد العقيد البشري على ضرورة التشغيل والصيانة الجيدة للمباني السياحية والأثرية، إضافة إلى التعليم والتدريب للمستخدمين داخل المبنى، وفرض مخالفات فورية على السلوك الخاطئ، مؤكدًا أهمية اختيار المواد المقاومة للحريق، واختيار الدهانات المؤخرة للاشتعال، وضروة تركيب أنظمة الإنذار وكواشف الدخان والحرارة، وأنظمة الإطفاء الآلية، وتجزئة المبنى كقطاعات حريق، وتأمين مآخذ مياه، وأنابيب جافة ورطبة لرجال الإطفاء.

» نظافة المواقع

وأبان أهمية نظافة المواقع السياحية، وخلوها من تراكم المخلفات والمواد القابلة للاحتراق، ووضع المواد القابلة للاحتراق بعيدة عن مصادر الاشتعال، وعمل تكسيات خارجية من النوع المقاوم للحريق، إضافة إلى وجوب أن تكون الأجزاء الإنشائية، كالمآذن والخزّانات والألواح والوحدات الكهروضوئية وغيرها، مثبتة ومصممة وفق متطلبات كود البناء السعودي، إضافة إلى أهمية توافق المظلات وأي نوع من الخيام مع المواصفات المعتمدة ومتطلبات كود البناء السعودي، من حيث التصميم والتركيب ومقاومتها للحريق.