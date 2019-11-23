شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «بلدي القطيف» ودار العلوم بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

وقع المجلس البلدي بمحافظة القطيف اتفاقية شراكة مع مدرسة دار العلوم بصفوى؛ بهدف دفع عملية التنمية في المجتمع وتوثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية لتقديم المنفعة التي تصب في خدمة التعليم والطلاب والمجتمع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس المجلس البلدي بالمحافظة م.شفيق السيف، أن الاتفاقية تستهدف نشر الثقافة للأعمال التي يقدمها المجلس لأبناء المجتمع من خلال اللقاءات وعقد الندوات وإقامة المعارض والفعاليات، وحضور المناسبات والفعاليات وإيصال رسائله عن طريق المدرسة والارتقاء بالمستوى التعليمي عبر نشر ثقافة المدرسة وتبادل الأفكار مع كوكبة من الطلاب، وعمل وتنفيذ مبادرات وبرامج مشتركة بين المجلس والمدرسة.

وأكد قائد مدرسة دار العلوم محمد الزوري، أن المدرسة تقوم بجولات مكوكية على الدوائر الحكومية من أجل ترسيخ دور التعاون بين المدرسة والمؤسسات الحكومية الأخرى، لافتا إلى سعيها لتعميق الحب والولاء للوطن وإعداد جيل من الطلاب الباذلين للعمل لرفعة هذا الوطن، وإيجاد أرضية قوية من المتطوعين الشباب الذين يعتبرون هم عماد الوطن وسبب رقيه، فرؤية وطننا تسعى للوصول إلى مليون متطوع رسمي حتى عام 2030، مضيفا: نحن بدأنا هذا الغرس قبل فترة وسوف نستمر على ذلك للرقي بالوطن وللسير لتحقيق الرؤية.