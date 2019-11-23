شكرا لقرائتكم خبر عن هاوٍ يقطع 300 كم سيرا على الأقدام من الخفجي إلى الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بدأ شاب من هواة المشي رحلته لقطع مسافة 300 كيلو متر سيرا على الأقدام من محافظة الخفجي إلى الدمام، وأوضح الشاب محمد الغاطي لـ«اليوم»، أن رحلته تهدف لنشر ثقافة المشي وما لها من أثر إيجابي على الصحة، منوها بالتشجيع الذي يجده من عائلته وأصدقائه ومحبي هذه الرياضة التي يعشقها منذ الصغر، وذكر أن هذه الرحلة تعتبر الثانية بعد رحلته إلى محافظة حائل، والتي قطع فيها 1000 كم في 9 أيام.

وأشار الغاطي إلى أن الرحلة بدأت من مدخل بوابة الخفجي وستنتهي في طريق الملك فهد بالدمام، مضيفا إن فكرة الرحلة راودته قبل نحو أسبوع، عازما أن ينهي المسافة في 6 أيام بإذن الله، حيث قرر أن يقطع في اليوم نحو 50 كيلو مترا، يتخللها بعض التوقف والاستراحة في محطات الوقود على الطريق، مبينا أن الأجواء الباردة لا تعرقل رحلته وهي أفضل بكثير من أجواء الصيف، في الوقت الذي زودته هيئة الأرصاد بأحوال الطقس خلال أيام الرحلة.

وتمنى الغاطي أن تتبنى هيئة الرياضة هذه الهواية وتخصص لها لجانا أو جهات تنظيمية، باعتبارها من الرياضات الهامة العالمية التي تجد إقبالا من الهواة، لافتا إلى أن الكثير من عابري الطريق يعجبهم ذلك ويقدمون له عبارات الثناء والتحفيز والتقاط الصور التذكارية معه، مبينا أن هذا يدل على أن هذه الرياضة تعتبر من الرياضات الصحية الهامة، التي يستطيع الهاوي أن يوصل من خلالها العديد من التوجيهات والرسائل التوعوية، لا سيما ما يتعلق بالصحة والوقاية من الأمراض.