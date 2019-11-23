شكرا لقرائتكم خبر عن هاوٍ يقطع 300 كم سيرا على الأقدام من الخفجي إلى الدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأشار الغاطي إلى أن الرحلة بدأت من مدخل بوابة الخفجي وستنتهي في طريق الملك فهد بالدمام، مضيفا إن فكرة الرحلة راودته قبل نحو أسبوع، عازما أن ينهي المسافة في 6 أيام بإذن الله، حيث قرر أن يقطع في اليوم نحو 50 كيلو مترا، يتخللها بعض التوقف والاستراحة في محطات الوقود على الطريق، مبينا أن الأجواء الباردة لا تعرقل رحلته وهي أفضل بكثير من أجواء الصيف، في الوقت الذي زودته هيئة الأرصاد بأحوال الطقس خلال أيام الرحلة.
وتمنى الغاطي أن تتبنى هيئة الرياضة هذه الهواية وتخصص لها لجانا أو جهات تنظيمية، باعتبارها من الرياضات الهامة العالمية التي تجد إقبالا من الهواة، لافتا إلى أن الكثير من عابري الطريق يعجبهم ذلك ويقدمون له عبارات الثناء والتحفيز والتقاط الصور التذكارية معه، مبينا أن هذا يدل على أن هذه الرياضة تعتبر من الرياضات الصحية الهامة، التي يستطيع الهاوي أن يوصل من خلالها العديد من التوجيهات والرسائل التوعوية، لا سيما ما يتعلق بالصحة والوقاية من الأمراض.
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