شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سلال غذائية بالمناطق المحاذية لصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس الأول 774 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صنعاء، استفاد منها 4620 فردا، كما وزع المركز مواد غذائية في محافظتي الحديدة وتعز من خلال ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وجرى توزيع 7580 كرتون تمر على النازحين في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا في محافظة الحديدة استفاد منها 7580 أسرة، كما تم توزيع 2150 كرتون تمر في مديريات المسراخ والمعافر والمواسط في محافظة تعز، استفاد منها 2150 أسرة.

وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.