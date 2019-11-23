شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع سلال غذائية بالمناطق المحاذية لصنعاء والان نبدء بالتفاصيل
وجرى توزيع 7580 كرتون تمر على النازحين في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا في محافظة الحديدة استفاد منها 7580 أسرة، كما تم توزيع 2150 كرتون تمر في مديريات المسراخ والمعافر والمواسط في محافظة تعز، استفاد منها 2150 أسرة.
وذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز لتوجيه كافة أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق أملا في التخفيف من معاناته الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر توزيع سلال غذائية بالمناطق المحاذية لصنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.