شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1000 شتلة بوادي جازان والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة عواجي حكمي أن المبادرة تشمل زراعة 10.000 شتلة موزعة على مراحل عدة، وتهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر والحد من التلوث والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وفقا لرؤية المملكة 2030.
ويشارك في تنفيذ المبادرة التي تشمل زراعة شتلات الفل والسدر ونباتات الزينة والأشجار الحرجية، عدة جهات منها بلدية وادي جازان إلى جانب المجلس البلدي ومكتب تعليم أبوعريش والفريق التطوعي النسائي.
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