شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1000 شتلة بوادي جازان والان نبدء بالتفاصيل

دشن رئيس مركز وادي جازان مصطفى قحل أمس المرحلة الأولى من مبادرة المركز بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أبوعريش لزراعة 1000 شتلة، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان م. عبدالعزيز المنيع، وذلك بحديقة بلدية وادي جازان.

وأوضح مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة عواجي حكمي أن المبادرة تشمل زراعة 10.000 شتلة موزعة على مراحل عدة، وتهدف إلى حماية البيئة ومكافحة التصحر والحد من التلوث والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، وفقا لرؤية المملكة 2030.

ويشارك في تنفيذ المبادرة التي تشمل زراعة شتلات الفل والسدر ونباتات الزينة والأشجار الحرجية، عدة جهات منها بلدية وادي جازان إلى جانب المجلس البلدي ومكتب تعليم أبوعريش والفريق التطوعي النسائي.