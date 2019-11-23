شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج «مهارات البحث ومصادر التعلم» بعد غد والان نبدء بالتفاصيل
وأكد مدير عام التعليم بالطائف طلال اللهيبي أن الإدارة أكملت كافة استعداداتها لاستضافة البرنامج وعملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل ما من شأنه إنجاح البرنامج.
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