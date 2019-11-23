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برنامج «مهارات البحث ومصادر التعلم» بعد غد

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تستضيف إدارتا الإشراف التربوي «بنين وبنات» بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بعد غد الإثنين البرنامج الوزاري «مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات مهارات البحث ومصادر المعلومات»، الذي يستمر 3 أيام بمشاركة 94 مشرفا ومشرفة من جميع الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالفترة من 28- 30 ربيع الأول الحالي.

وأكد مدير عام التعليم بالطائف طلال اللهيبي أن الإدارة أكملت كافة استعداداتها لاستضافة البرنامج وعملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل ما من شأنه إنجاح البرنامج.

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