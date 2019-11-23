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صيانة وتأهيل 10 ساحات بلدية بالطائف

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نفذت وكالة المشاريع بأمانة الطائف برنامجا لصيانة وتأهيل 10 ساحات بلدية بالمحافظة؛ لضمان الأداء الأمثل لها في ظل الارتياد الكثيف عليها من فئات المجتمع، واحتضانها العديد من الأنشطة والفعاليات.

وشملت أعمال الصيانة والتأهيل إعادة الطلاء، وصيانة التمديدات الكهربائية، وأرضيات الملاعب والمماشي والألعاب ، والأسوار الخارجية والمدرجات وتعزيز السلامة والأمان.

وتستهدف برامج الصيانة والتأهيل تهيئة المرافق لاستيعاب الإقبال المتزايد من قبل المرتادين والشباب، وخدمة شريحة كبيرة من محبي والألعاب الرياضية الجماعية والفردية، وممارسي المشي في المضامير.

وتحتوي الساحات على ملاعب لكرة القدم والطائرة وكرة اليد ومضامير للمشي ومدرجات ومظلات ومواقف للسيارات ودورات مياه ومصليات، ومرافق مساندة.

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