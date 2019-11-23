شكرا لقرائتكم خبر عن عيادات مركز الملك سلمان تخفف آلام اللاجئين في «الزعتري» والان نبدء بالتفاصيل

تواصل عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن. وقدمت عيادات الأطفال الرعاية الطبية الشاملة لأبناء اللاجئين السوريين، وبلغ إجمالي عدد الذين تلقوا العلاج والمراجعين خلال شهر أكتوبر الماضي 6330 طفلاً. ويسعى المركز دائمًا إلى رفع كفاءة العمل بالعيادات وتطوير الأجهزة الطبية لتتناسب مع احتياجات المستفيدين خصوصًا من فئة الأطفال. بدورهم، عبر أولياء أمور الأطفال عن عميق شكرهم وعرفانهم لما تقدمه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة من خدمات إغاثية تكون عونا لهم في ظل هذه الظروف.

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