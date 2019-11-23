شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مكة: احتجازات وتماسات كهربائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

هطلت أمس (الجمعة)، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها.

وأكد المتحدث باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، أن الإدارة طبقت خطة تنفيذ تدابير حالات الطوارئ والأمطار، إذ جرى نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقا احترازيا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق بتواجد مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

وبين أنه تمت مباشرة عدة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه، مع حدوث تماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها، والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات في الأرواح.