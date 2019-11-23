شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عمليات تجميل على الهواء في «مؤتمر الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر السعودي العالمي لجراحة التجميل السكرتير العام للجمعية العالمية لجراحة التجميل بالمملكة (ISAPS) الدكتور فؤاد خالد هاشم، عن بث مباشر لـ3 عمليات جراحية تنقل للجراحين من خلال تقنيات البث المباشر من غرفة العمليات لصالة العرض بالمؤتمر، ويمكن للحضور من الجراحين الموثقين الدخول على الرابط الذي سيعطى لهم لرؤية البث الحي من أي مكان خارج الرياض والمملكة.

ويقام المؤتمر في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر القادم بالرياض، والعملية الأولى: شد الوجه، والثانية ترميم الثدي بعد الإصابة بمرض السرطان وكيفية ممارسة المريضة حياتها الطبيعية، والثالثة: ترميم وتجميل الأنف المائل والجسر البارز.

من جهة ثانية، أجرى مؤتمر البحر الأحمر الدولي الخامس لطب العيون، أمس الأول، أول عملية جراحية للعيون على الهواء مباشرة في السعودية، بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في جدة.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس قسم العيون بمستشفى الحرس الوطني بجدة الدكتور عبدالله القحطاني، أن هذا النقل الحي المباشر والتفاعلي لعمليات جراحة العيون هو من أهم المميزات التي أضافها المؤتمر لضيوفه من داخل المملكة وخارجها الذين تجاوز عددهم 2800 مشارك.