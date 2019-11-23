شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمر بالمعروف» تؤهل 18 موظفاً للعمل الميداني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس (الجمعة)، برنامجاً تدريبياً لمتابعة وتوجيه المركبات الميدانية الخاصة بالهيئة، بمقر الفرع بالعاصمة المقدسة.

واشتمل البرنامج على التعريف بنظام تتبع المركبات والتطبيق العملي على النظام والإيجابيات المتوقعة لرفع كفاءة منسوبي العاملين على النظام، لتعزيز فعالية العمل الميداني من خلال نظام تتبع المركبات وتنفيذ الجولات الميدانية لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

واستهدف البرنامج 18 موظفاً ممن يتعامل مع نظام متابعة وتوجيه المركبات في الفرع، ويقوم البرنامج على منهجية التطوير والتدريب على طريقة التعامل مع البرنامج وكيفية معرفة وقت انطلاقات الدوريات الميدانية وتوجيهها.