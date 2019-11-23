شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل في مسابقات مهرجان «إنسومنيا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديداً في واجهة الرياض، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية «مهرجان إنسومنيا ينطلق ضمن فعاليات موسم الرياض وتحديداً في واجهة الرياض، أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية «مهرجان إنسومنيا السعودية »، الذي يضم بين فعالياته مسابقة كوسبلاي إنسومنيا السعودية، التي يصل إجمالي جوائزها إلى 10.000 دولار أمريكي، ويخوض غمار منافساتها مشاركون هواة ومحترفون، ومن المقرر أن تنطلق الجمعة 29 نوفمبر الجاري، إذ تم فتح التسجيل للمسابقات. وتبلغ جائزة المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للمحترفين 8 آلاف دولار أمريكي، بينما يحصل الفائز في المركز الأول في مسابقة كوسبلاي للهواة على مبلغ ألفي دولار أمريكي، ويكرم الفائزان بالمركزين الثاني والثالث بدروعٍ تذكارية.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.