إطاحة عشريني أطلق النار على معهد تعليم خاص

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام) أطاحت الجهات الأمنية مواطنا عشرينيا بعد إطلاقه النار على معهد تعليم خاص في حفر الباطن. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دوريات الأمن باشرت عند الساعة 1:40 مساء أمس الأول (الخميس)، بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص، إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، وتم القبض عليه وهو مواطن عشريني، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

أطاحت الجهات الأمنية مواطنا عشرينيا بعد إطلاقه النار على معهد تعليم خاص في حفر الباطن. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، إن دوريات الأمن باشرت عند الساعة 1:40 مساء أمس الأول (الخميس)، بلاغاً عن تعرض معهد تعليم خاص بمحافظة حفر الباطن لإطلاق نارٍ بسلاح رشاش من أحد الأشخاص، إثر خلاف بينه وبين العاملين بالمعهد، وتم القبض عليه وهو مواطن عشريني، وضبط سلاح الجريمة بحوزته، وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

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