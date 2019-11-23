شكرا لقرائتكم خبر عن «المرزوقي» تسامى على إصابتين وارتقى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم تثنِ إصابتان سابقتان الشهيد رئيس الرقباء فهد بن غازي بن فراج المرزوقي البقمي عن العودة إلى ميدان العزة والشرف في الحد الجنوبي ليقف ورفاقه من منسوبي القطاعات الأمنية صفاً واحداً، وكان مع كل إصابة يعود بحماس أكبر متقدماً مع زملائه الصفوف حتى ارتقى شهيداً أثناء أدائه واجبه دفاعاً عن دينه ووطنه، ليوارى الثرى في مركز الحشرج بمحافظة تربة التابعة لمنطقة مكة المكرمة.



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