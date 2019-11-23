مائدة تنتهي بـ«دس السم» في طعام المغدور

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) أنهت محكمة جنايات سوهاج المصرية فصول جريمة بشعة نفذها (محمد. أ. خ، 27 عاما) والذي يعمل سائقا بالسجن «المؤبد» بعد ثبوت ضلوعه في دس السم في طعام خصمه «عبدالرحيم» بقصد قتله والاستيلاء على أمواله. وكان الجاني خطط لتنفيذ جريمته في 2018 بدائرة مركز سوهاج، إذ يعمل سائقا لدى عبدالرحيم. وبعد عودتهما من رحلة تحصيل مبلغ 5 ملايين جنيه من إحدى الشركات قرر المتهم الاستيلاء على المبلغ، وانتهز فرصة وجودهما في مائدة واحدة ودس السم في طعام رفيقه، وبعد أن تأكد من وفاته ألقى بجثته من أعلى جسر سوهاج في صعيد مصر، لكن الأجهزة الأمنية المصرية كشفت الجريمة بعد تلقيها بلاغا عن جثة المجني عليه أسفل الجسر. وكشفت التحريات تورط المتهم الذي كان يرافق المجني عليه في تنقلاته وآخر من التقاه قبل اختفائه ليتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الابتدائي.

أنهت محكمة جنايات سوهاج المصرية فصول جريمة بشعة نفذها (محمد. أ. خ، 27 عاما) والذي يعمل سائقا بالسجن «المؤبد» بعد ثبوت ضلوعه في دس السم في طعام خصمه «عبدالرحيم» بقصد قتله والاستيلاء على أمواله. وكان الجاني خطط لتنفيذ جريمته في 2018 بدائرة مركز سوهاج، إذ يعمل سائقا لدى عبدالرحيم. وبعد عودتهما من رحلة تحصيل مبلغ 5 ملايين جنيه من إحدى الشركات قرر المتهم الاستيلاء على المبلغ، وانتهز فرصة وجودهما في مائدة واحدة ودس السم في طعام رفيقه، وبعد أن تأكد من وفاته ألقى بجثته من أعلى جسر سوهاج في صعيد مصر، لكن الأجهزة الأمنية المصرية كشفت الجريمة بعد تلقيها بلاغا عن جثة المجني عليه أسفل الجسر. وكشفت التحريات تورط المتهم الذي كان يرافق المجني عليه في تنقلاته وآخر من التقاه قبل اختفائه ليتم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها الابتدائي.

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