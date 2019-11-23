السيطرة على حريق غرف الخمرة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) سيطرت قوات الدفاع المدني ليل الخميس على حريق شب في 3 غرف خشبية داخل حوش جنوب منطقة الخمرة تستخدم كمكاتب، ولم تسجل أي أضرار بشرية.

سيطرت قوات الدفاع المدني ليل الخميس على حريق شب في 3 غرف خشبية داخل حوش جنوب منطقة الخمرة تستخدم كمكاتب، ولم تسجل أي أضرار بشرية.

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