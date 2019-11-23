شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة لـ«الخليج 365» : رصد 35 ألف شكوى ضد «الضمان» في شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ياسمين الفردان (الخبر) بلغ إجمالي البلاغات الواردة إلى مركز بلاغات المستهلك والتي باشرتها وزارة التجارة وتمت معالجة حالاتها في أكتوبر الماضي 34575 بلاغا. وقالت الوزارة لـ«الخليج 365» إن النسبة الأعلى من البلاغات وصلت عبر تطبيق «بلاغ تجاري» 27867 بلاغا فيما توزعت الأخرى بين التواصل على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة. بلغ إجمالي البلاغات الواردة إلى مركز بلاغات المستهلك والتي باشرتها وزارة التجارة وتمت معالجة حالاتها في أكتوبر الماضي 34575 بلاغا. وقالت الوزارة لـ«الخليج 365» إن النسبة الأعلى من البلاغات وصلت عبر تطبيق «بلاغ تجاري» 27867 بلاغا فيما توزعت الأخرى بين التواصل على الرقم 1900 والموقع الإلكتروني للوزارة. وتصدرت قائمة البلاغات، عدم الالتزام بتطبيق شروط الضمان، تلتها بلاغات المتاجر الإلكترونية، مخالفة أنظمة الدفع الإلكتروني، عدم توافر قطع الغيار أو الصيانة، عدم الاسترجاع والاستبدال، اختلاف سعر الرف عن الكاشير، وجود بطاقة السعر على المنتج، عدم صحة الإعلان، رفض إعطاء فاتورة، وأخيرا بلاغات مضخات المحروقات.



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