شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم بين «كاوست» و«مسك الخيرية» لتعزيز التنمية ودعم القيادات الشابة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقعت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) (الخميس)، مذكرة تفاهم مع مركز مبادرات مسك التابع لمؤسسة مسك الخيرية، لتوسيع فرص التعاون بين المؤسستين وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية الوطنية في مختلف المجالات، خصوصاً مجال إعداد قادة المستقبل من الشباب. وجرت مراسم التوقيع على هامش فعاليات منتدى مسك العالمي في الرياض، ووقع الاتفاقية البروفيسور توني تشان مدير الجامعة، وبدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد ورئيس مركز مبادرات مسك الخيرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات عدة تشمل التطوير الأكاديمي والمهني لطلبة المرحلة الثانوية، مع التركيز بشكل خاص على التحضير لمرحلة تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل بالجامعات، وإثراء مشروعات ريادة الأعمال والأنشطة الترويجية الخاصة بها، وبرامج وفعاليات التبادل التعليمي وريادة الأعمال المشتركة للشباب السعودي، والتي تتضمن ترشيح الطلبة المتفوقين من مجموعة المواهب في مسك للمشاركة في البرامج الأكاديمية وبرامج الإثراء وبرامج التطوير في كاوست، مثل المعهد السعودي للعلوم البحثية وبرنامج جامعة الملك عبدالله للطلبة الموهوبين وبرنامج تدريب القيادات التنفيذية الوطنية وبرامج التدريب على الأبحاث.

مهارات وتدريب

وقال بدر العساكر، إن «مسك» تلتزم بالتعاون وعقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة في العالم لتحقيق رسالتها الأساسية المتمثلة في تمكين الشباب، سواء في المملكة أو العالم، ونحن في مسك، نعي تماماً أن ريادة الأعمال هي الطموح الذي يحرك الكثير من الشباب، لذلك نعمل على إقامة العديد من الشراكات المتميزة مثل شراكتنا مع كاوست لتوفير المهارات والتدريب اللازم للشباب كي يتمكنوا من تحقيق هذا الطموح.

من جانبه، أوضح البروفيسور توني تشان، أن كاوست تلتقي مع «مسك» في نفس القيم الهادفة للاستثمار في المواهب السعودية ودعمها من خلال التدريب الأكاديمي وبرامج تطوير القيادات، ونحن في كاوست مهتمون جداً بتطوير بيئة الابتكار وريادة الأعمال عبر التعاون في الفعاليات الوطنية والدولية ذات الصلة، مثل بطولة كأس العالم لريادة الأعمال التي ترعاه مؤسسة مسك والتي تعتبر قوة دافعة لتعزيز الابتكار والنمو في المملكة والعالم. وتوقيع مذكرة التفاهم مثال آخر على توحيد الجهود بين المؤسسات الوطنية الفاعلة لتحقيق أهداف رؤية 2030.

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يشار إلى أن الطرفين يتطلعان للمساهمة في حركة التحول الوطني تحت رؤية المملكة 2030 من خلال إقامة العديد من الفعاليات والبرامج المشتركة في المستقبل والتي تجلت أولى نتائجها في بطولة كأس العالم لريادة الأعمال الأخيرة، إذ نجحت المؤسستان في جعل هذا الحدث احتفالاً رائعاً بالابتكار، وجمع المواهب والشركات الناشئة من جميع أنحاء العالم ابتداءً من المعسكر التدريبي الذي استضافته «كاوست» في حرمها الجامعي إلى التصفيات النهائية للبطولة وحفل توزيع الجوائز الذي كان من أبرز فعاليات منتدى مسك العالمي لعام 2019.

ثمرات التعاون بين مسك وكاوست

التطوير الأكاديمي والمهني لطلبة الثانوية

التحضير لمرحلة تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات

إثراء مشروعات ريادة الأعمال والأنشطة الترويجية

ترشيح المتفوقين للمشاركة في البرامج الأكاديمية