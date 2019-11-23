شكرا لقرائتكم خبر عن 7000 طالب وطالبة و115 ألف زائر لمهرجان زهور القطيف في «العوامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اجتذب مهرجان زهور القطيف الذي تنظمه البلدية وسط العوامية أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة يمثلون مراحل التعليم المختلفة بالمنطقة الشرقية فيما تواصلت الفعاليات لليوم الثامن بإقامة العديد من الفعاليات ووصل عدد الزوار حتى نهاية أمس الأول (الخميس) أكثر من 115 ألف زائر وزائرة.

وشد المهرجان انتباه وإعجاب الأسر والعائلات التي وجدت تنوعاً في الفقرات المناسبة لكل الفئات العمرية من أهالي المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين، ومازال البيت التراثي يجذب العوائل بكثافة كبيرة، وقدّم مسرح المهرجان المكشوف عدداً من العروض للعائلات والأطفال، ورصدت عدسات الشباب والفتيات أنواع الزهور والأطفال أثناء احتفالاتهم، كما وثق رواد المهرجان مباني مشروع وسط العوامية، ونال معرض الأسر المنتجة إقبالا طيبا من الزوار وجرى فيه عرض منتجات 80 أسرة، في فنون الكورشيه، الطباعة على الأقمشة، العطور، وغيرها من البضائع منزلية الصنع.

وأشار رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني إلى أن هذا الحضور الجماهيري الكبير يعد «دليل نجاح» للمهرجان والفعاليات الجاذبة التي استطاع أن ينظمها خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن أهداف المهرجان تتمحور في تسليط الضوء على المقومات السياحية التي تمتلكها محافظة القطيف. وأكد أن البلدية تسعى من خلال المهرجان ومشاركاتها في مهرجانات المحافظة الأخرى إلى التأكيد على القيم الوطنية، وإدخال السرور في نفوس أبناء المحافظة، وتنشيط الحركة السياحية بالمنطقة.