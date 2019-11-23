شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: ديوانية رائدات الأعمال لتعزيز وجود المرأة في «العمل» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)عقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال ديوانية تجارب ناجحة لرائدات الأعمال مساء أمس الأول (الخميس) بمقر الغرفة الرئيسي ببريدة.
وأكدت مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة أماني الشامخ، أن الغرفة حريصة على تنويع اللقاءات واستقطاب أصحاب الخبرات من سيدات أعمال المجتمع ذوات الخبرة المهنية والعملية الطويلة.
وتناول اللقاء محاور وموضوعات عدة أبرزها أهمية رفع نسبة وجود المرأة في سوق العمل الحر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وعرض التحديات والحلول التي واجهت سيدات أعمال سابقاً والمتطلبات الأساسية للبدء في إنشاء المشاريع.
يشار إلى أن غرفة القصيم تسعى جاهدةً في استقطاب كل ما من شأنه زيادة الخبرات العملية لدى مجتمع منطقة القصيم.
كانت هذه تفاصيل خبر القصيم: ديوانية رائدات الأعمال لتعزيز وجود المرأة في «العمل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.