شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: ديوانية رائدات الأعمال لتعزيز وجود المرأة في «العمل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

عقدت لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال ديوانية تجارب ناجحة لرائدات الأعمال مساء أمس الأول (الخميس) بمقر الغرفة الرئيسي ببريدة.

وأكدت مديرة مركز سيدات الأعمال في الغرفة أماني الشامخ، أن الغرفة حريصة على تنويع اللقاءات واستقطاب أصحاب الخبرات من سيدات أعمال المجتمع ذوات الخبرة المهنية والعملية الطويلة.

وتناول اللقاء محاور وموضوعات عدة أبرزها أهمية رفع نسبة وجود المرأة في سوق العمل الحر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 وعرض التحديات والحلول التي واجهت سيدات أعمال سابقاً والمتطلبات الأساسية للبدء في إنشاء المشاريع.

يشار إلى أن غرفة القصيم تسعى جاهدةً في استقطاب كل ما من شأنه زيادة الخبرات العملية لدى مجتمع منطقة القصيم.