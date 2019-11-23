شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : أصالة تغازل طليقها أيمن الذهبي بالمداعبة.. هل تعاقب زوجها طارق العريان بعد تسريب علاقته مع نسرين طافش؟؟ (الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد أزمة اتهام زوج أصالة نصري، طارق العريان بإنشاء علاقة مشبوهة مع نسرين طافش.. ظهرت أصالة وهي تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي.

لا تكاد الفنانة السورية أصالة نصري تنشر صورة أو تعليقًا عبر صفحاتها الخاصّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وكذلك ابنتها شام الذهبي، حتى تنهال عليهما التكهّنات والأقاويل التي تتعلّق بحياتهما الخاصّة، نظرًا لما تتمتّع به الفنانة من متابعة واسعة من قبل جمهورها. ونشرت شام الذهبي صورة حديثة جمعت والدتها وشقيقتها الصّغرى أنجيلا صاحبة الثلاث سنوات ابنة زوجة أيمن الذهبي، طليق أصالة، علقت عليها شام: “الحب هو دائمًا الجواب”، لتنهال على أصالة الإشادات بسبب تصرّفها، وجاء من بين التعليقات:” مش معقولة شو مهضومين، أصالة انتي وقلبك كبير يا ريت كل العالم يفهم إنسانيتك بحبك، شام نعم التربية”. كما جاء حديث بعض المتابعين أنّ أصالة قد تجاوزت خلافاتها مع طلقيها أيمن الذهبي، لكنّ هذا الحديث اصطدم بردّ فعل آخرين عندما أشاروا إلى أنّ الأمر لم يصل إلى هذا الحدّ، ولا يخرج عن إطار إنسانية أصالة، وحبّها للأطفال، حتى لو كانت ابنة طليقها. واصطحبت شام شقيقتها الصّغرى أنجيلا إلى منزل أصالة في القاهرة، بعد أنْ التقت بها أيضًا قبل أيام قليلة، خاصّة وأنّ المياه عادت إلى مجاريها مع والدها، وتصالحها معه بعد انقطاع استمرّ لسنوات.

قد يهمك ايضاً:

عاجل : أردوغان يعلن قبل قليل عن استقالته مباشرة من رئاسة تركيا بحال ثبتت صحة هذا الخبر المنشور عنه..! (التفاصيل)



شاهد : أصالة تغازل طليقها أيمن الذهبي بالمداعبة.. هل تعاقب زوجها طارق العريان بعد تسريب علاقته مع نسرين طافش؟؟ (الفيديو)



جاكيت ولي العهد محمد بن سلمان يثير ضجة في السعودية.. لن تصدق كم بلغ سعره!



الموت يفجع فيفي عبده .. شاهد ”آخر فيديو” لها كيف أصبحت؟



موسم الرياض في مأزق كبير بسبب هذا الفنان الشهير.. لن تصدق ماذا حدث وجعل الجماهير الحاشدة تغادر فجأة



اعتداء وحشي على امرأة مسلمة حامل بأستراليا (شاهد الفيديو)

بعد أنباء وفاته بشكل غامض.. صور مثيرة لنجل ملك سعودي سابق تم سجنه بسبب شتمه ”بن زايد”



بعد أن ألمح لتفجير ثورة في السعودية.. رسالة عاجلة من ”الملك سلمان” إلى زعيم جماعة الإخوان المسلمين في هذه الدولة العربية



Advertisements

تركيا تعلن عن مكافأة مالية ضخمة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال محمد دحلان

بعيدًا عن الإمارات .. أول تعليق رسمي سعودي على اقتراب المصالحة مع قطر



وجبة صحية لفقدان الوزن وعلاج فقر الدم



على حدود التشطير.. السعودية تدعم لواء عسكري جديد بآليات عسكرية ومدرعات ضخمة وهذه مهمته!



بدعم من زعيم عربي بارز.. تحركات سرية لأمير سعودي قوي لوقف الحرب في اليمن ومجلة دولية تكشف المستور!



الرئيس هادي يستعد لتعيين أحد قادة التمرد مديراً لأمن عدن!.. شاهد من يكون؟؟ (الاسم + الصورة)



بطلة ”العشق الممنوع” تفاجئ الجماهير وترفض العمل بالجزء الجديد.. والسبب صادم للجميع!



ذبح ابنته ذات ال18 عامًا مع شقيقها بعد أن ركبوا سيارة أجرة.. والسبب صادم للجميع







وتحرص أصالة في الوقت الحالي على الالتقاء بصديقاتها والمقرّبين منها في ظلّ الخلاف الذي تعيشه مع زوجها المخرج طارق العريان، ويلاحظ المتتبّع لصفحات الفنانة السورية وتعليقاتها على السوشال ميديا الحياة الاجتماعية للفنانة، والتي يبدو أنّها تريد التخفيف عن نفسها والخروج من حالتها النفسية الصعبة، التي تعاني منها. كما صرّحت في أكثر من مرّة. كما ترفض أصالة الحديث عن أيّ شيء يتعلّق بحياتها الزوجية، وخرجت مرّة واحدة في رسالة لتردّ على كل الإشاعات والأقاويل، التي تحدثت عن انفصالها عن طارق العريان، نافية كلّ التكهّنات وقالت:” لا أسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام”. وطالب عدد من محبّي الفنانة التوقّف عن اختلاق القصص بحقّها، وأنْ يتركوها تعيش حياتها كما تريد، وأنْ يستمتعوا بالأغاني التي تقدّمها، وهو ما تسعى إليه صالة بإسعاد جمهورها فنيًا.