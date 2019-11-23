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عدن - ياسمين التهامي - تحدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إشاعة أثارت جدلا واسعا في البلاد، بسبب مقال نشر مؤخرا، أورد معلومة جعلته مبديا استعداده للاستقالة في حال ثبت صحتها.

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عاجل : أردوغان يعلن قبل قليل عن استقالته مباشرة من رئاسة تركيا بحال ثبتت صحة هذا الخبر المنشور عنه..! (التفاصيل)



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وقال أردوغان إنه مستعد للاستقالة مباشرة من منصب رئاسة الجمهورية التركية، في حال ثبتت ادعاءات أوردها الكاتب رحمي طوران في صحيفة "سوزجو" المعارضة.

والإشاعة التي أوردها الكاتب التركي المعارض، أن أردوغان، التقى سرا أحد نواب حزب الشعب الجمهوري في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وتحدى أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، بأن يثبت صحة الادعاءات.



وقال أردوغان في خطاب أمام حشد من أنصاره: "إنني مستعد للاستقالة من رئاسة الجمهورية مباشرة في حال أثبتّ صحة مزاعم لقائي بنائب من حزبك، فإن لم تستطع إثبات ذلك، فهل تتعهد بالاستقالة من رئاسة حزبك كما أتعهد أنا؟"، وذلك في مخاطبته لكليجدار أوغلو.

وأثار المقال جدلا واسعا في البلاد منذ ثلاثة أيام، لا سيما أن الكاتب ادعى أن أحد نواب حزب الشعب الجمهوري، أجرى في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، زيارة سرية لأردوغان بسيارة مدنية، وأن أحد العاملين في المجمع الرئاسي أخبره بذلك.



وقال: "بحسب المصدر الذي نقل لي نبأ هذا اللقاء، فإن الرئيس أردوغان عرض على النائب المعارض أن يترشح لرئاسة حزب الشعب الجمهوري، قائلا له، إن في استلامك رئاسة الحزب، منفعة كبيرة للبلاد".

وقال طوران: "عندما سمع النائب هذا العرض، قال للرئيس أردوغان، لا أستطيع لدي عوائق تمنعني من الترشح، فقال له أردوغان، دعك من العوائق سأساعدك في هذا الأمر، يكفي أن تعلن ترشحك لزعامة حزب الشعب الجمهوري".

وسبق أن أكد كليجدار أوغلو، أمس الخميس، اللقاء بين أحد نواب حزبه وأردوغان، وذلك ردا على سؤال وجه له حول حقيقة ما جاء في مقالة طوران، فقال: "نعم هذا ادعاء صحيح وأردوغان يريد أن يزرع فتنة داخل حزبنا".