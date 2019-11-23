بالصور.. مدني مكة يباشر بلاغات احتجاز داخل تجمعات مياه جراء الأمطار

باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني، بمكة المكرمة، بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه فضلًا عن حدوث التماسات كهربائية جراء الأمطار التي شهدتها العاصمة المقدسة.

تعامل فوري

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف أن الإدارة باشرت عدة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه جرى التعامل معها في حينه وكذلك حدوث عدة التماسات كهربائية تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من قبل جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة أي إصابات.

وتابع الشريف، أن الإدارة طبقت خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ والأمطار على إثر الأمطار التي هطلت، مساء اليوم الجمعة، على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، مشيرًا إلى نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة في الميادين والمواقع المحددة مسبقًا كإجراء احترازي، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد وتشغيل غرفة التنسيق بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة.

مجاري السيول

وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول بالأودية وتجمعات المياه والأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية تدفق السيول المنقولة والابتعاد عن مسارها، أملًا في سلامة الجميع.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على كل من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة، أن الحالة الماطرة تشمل الطائف بمكة المكرمة، والسواحل، ومناطق: الباحة، عسير، جازان، مشيرة إلى استمرار الحالة الجوية حتى مساء اليوم الجمعة.

أمطار غزيرة

وفي سياق متصل أكد الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الجمعة، أن الطريق الواصل ما بين مكة المكرمة وجدة، شهد هطول أمطار غزيرة من بدايته لنهايته، وذلك بعد تعاظم السحب الممطرة في سماء مكة، اتساقًا مع الحالة الممطرة التي بدأت فعليًّا على جنوب البحر الاحمر وتنتقل تدريجيًّا للمناطق غربية، مشيرًا إلى أنه خلال الثلاثة أيام المقبلة ستتجه تلك الحالة إلى السواحل ما بين جدة والقنفذة مرورًا بالليث.

كما توقعت هيئة الأرصاد، في تقريرها لطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، مشيرة إلى وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وعلى منطقة المدينة المنورة.