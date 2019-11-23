أيادي العبث تطال متنزهات نجران

دأبت أمانة نجران خلال السنوات الماضية على تهيئة العديد من الحدائق العامة لتصبح متنفساً للكبار ومرتعاً للأطفال يرتادها الجميع ذكورا وإناثا، لكن هذه الحدائق تواجه عبثاً واضحاً من بعض فئات المجتمع من خلال التخريب وممارسة العديد من السلوكيات الخاطئة مثل العبث بالألعاب وإشعال النيران في الأعشاب الخضراء مع توفر أماكن خاصة للنار وعدم وضع النفايات في أماكنها المخصصة والاستخدام السلبي لمرافق الحديقة العامة دون أدنى شعور بالمسؤولية.

توعية المجتمع

قال المواطن محمد اليامي إن «الوعي للحفاظ على الممتلكات يتشارك فيه الجميع بدايةً من الأسرة بتوعية أبنائها بأهمية الحفاظ على الثروات الوطنية ومروراً بالمدرسة التي تغرس فيهم حب العمل التطوعي والاهتمام بالبيئة، وكذلك دور المجتمع بالاهتمام والتأكيد على المحافظة على مقدرات دوت الخليج والحفاظ على البيئة».

من جهته، أكد المواطن يحي آل الحارث أن أكثر فئة تعبث بالممتلكات العامة هم فئة المراهقين بسبب سلوكياتهم الخاطئة، وقال «أتمنى أن يُمنح المواطن صلاحيةً أكبر في التبليغ عن العابثين، نعاني كثيراً من أغلب العوائل التي تترك مخلفاتها خلفها، حيث لم توضع الحدائق العامة إلا ليستفيد منها الجميع، ونتمنى من الجميع المحافظة على النظافة العامة داخل الحدائق».

مضايقة المتنزهين

قال المواطن مانع الصقري إن «البعض يقوم بممارسة اللعب بشكل همجي على ألعاب ومراجيح الأطفال حتى يجعلوها محطمة غير صالحة لأولئك الأبرياء من الأطفال التي في الأصل وُضعت لهم، إضافة إلى مضايقة المتنزهين من خلال رفع صوت الموسيقى، إضافة إلى أن بعض الشباب يمارسون رياضة المشي في الممشى الخاص بالعوائل على الرغم من توفر قسم خاص للشباب بإمكانهم ممارسة رياضة المشي فيه، وأيضا توفر ممشى رملي بعيدا عن مضايقة العوائل».

عقوبات رادعة

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ووفق لائحة الذوق العام، فقد توعدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصحاب مخالفات البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها بعقوبات تصل إلى 500 ريال للمخالفة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة فالعقوبة تصل إلى 1000 ريال، وعقوبة مخالفة إشعال النار بالحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها 100 ريال للمخالفة الأولى، وفي حال تكرارها فالعقوبة 200 ريال، إلى جانب مخالفة إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فإن عقوبتها 200 ريال للمرة الأولى، و400 ريال في حال تكرار المخالفة، ومخالفة الكتابة أو الرسم على وسائل النقل وعلى جدران الأماكن العامة أو أي من محتويات أو مكونات هذه الأماكن فإن العقوبة 100 ريال للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة فالعقوبة 200 ريال، وكذلك مخالفة وضع الملصقات وتوزيع المنشورات التجارية في الأماكن العامة دون ترخيص فالعقوبة 100 ريال للمخالفة الأولى، وفي حال تكرارها فإن العقوبة 200 ريال.

المحافظة على الممتلكات

شدد أمين منطقة نجران حمد حسين عيبان لـ«دوت الخليج» على المحافظة على الممتلكات العامة والحدائق التي توفرها الدولة، مشيرا إلى أن الأمانة تولي المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء أهمية كبيرة لما لها من دور كبير في استقبال السكان وزوار المنطقة وترفيههم وأسرهم، حيث يتم تجهيزها بالأرصفة والسفلتة والإنارة ودورات المياه والتشجير، إضافة إلى ألعاب الأطفال المتنوعة، حيث تعطي صورة جمالية للمدينة وتكون متنفسا للسكان والزوار خاصة في العطل والإجازات الرسمية.

وبين عيبان أن الأمانة تبذل جهودا كبيرة في العناية بالمتنزهات والحدائق؛ لأنها تعد متنفسا مهما للأهالي وتسهم بشكل مباشر في تنقية وتلطيف الأجواء، مشيرا إلى أن الأمانة وضعت عددا من اللوحات الإرشادية والتوعوية داخل المتنزهات والحدائق للمطالبة بالمحافظة على الممتلكات العامة وعدم العبث بها.

ودعا أمين منطقة نجران الجميع إلى ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة وتفعيل هذه الثقافة، مؤكدا أن هذه المتنزهات والحدائق العامة هي ملك للجميع لغرض الاستفادة منها في ممارسة الرياضة والتنزه والترفيه وقضاء أوقات الفراغ، مشددا على أن الجميع شريك في المحافظة على الممتلكات العامة.