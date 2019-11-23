سباهي يقود تحسين الجودة بمستشفى أبوعريش

في الوقت الذي يواصل مستشفى أبوعريش تحسين بيئة العمل وتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمرضى، قاد إنجاز اعتماد «سباهي» للمستشفى في تحويله إلى بيئة عمل جاذبة، والسعي إلى تحقيق منجزات الجودة والتميز مستقبلاً، وسط متابعة وإشراف مدير المستشفى الأخصائي عمر الصافي.

احتفاء صحي

احتفى مشايخ وأهالي محافظة أبوعريش مع محافظها محمد بن هادي الشمراني، بحضور المدير العام لصحة جازان الدكتور عبدالله النجمي، والمساعد الدكتور عواجي النعمي، ومنسوبي ومنسوبات المستشفى بالإنجاز المحقق، واشتمل الحفل على برنامج خطابي وعرض المنجزات وتدشين صيدلية المستشفى بهويتها الجديدة وتكريم المساهمين وأعضاء وعضوات الأقسام، وتناول الجميع وجبة الغداء المُعدّة.

تطبيق المعايير

منذ استحداث مستشفى أبوعريش الجديد عام 1426 وهو يحرص على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين وتطبيق أعلى معايير الجودة وتوفير البيئة الطبية المثالية، ويستقبل المستشفى يوميا أكثر من 500 مريض من أهالي المحافظة والقطاع الجبلي، حيث يحتوي على 130 سريرا، ويوجد به أكثر من 600 كادر صحي وإداري، وتم تجهيز قسم الطوارئ بأفضل المعدات والكوادر المؤهلة الذي يحتوي على 24 سريرا و 3 سيارات إسعاف مُجهزة بطاقم طبي للتعامل مع الحالات الطارئة التي تستدعي التحويل إلى أقرب مستشفى متخصص.

18 عيادة

يشتمل المستشفى على 18 عيادة مختلفة للتخصصات، واستحداث عيادات التجميل وجراحة الأطفال والجهاز الهضمي والتدخين والصدر والغدد الصماء والقلب والمخ والأعصاب وأمراض الدم وعيون الأطفال، إضافة إلى تخصيص عيادات استشارية متنقلة وإشراف أطباء استشاريين متخصصين مع وجود 5 غرف عمليات متطورة ومجهزة تجهيزا كاملا وفق معايير متطلبات الجودة.

أجهزة متطورة

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يحتضن المستشفى قسم الأشعة الذي يوجد به 8 أجهزة متطورة ومتقدمة تتمثل في أجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي المقطعي والأشعة العامة وأشعة بانوراما والتلفزيونية والأشعة المتنقلة والأشعة المخصصة لأقسام العمليات، إلى جانب تركيب جهاز تصوير الثدي الذي سيسهم في كشف أمراض سرطان الثدي المبكر، ويشتمل المستشفى على قسم العناية المركزة لكبار السن الذي جُهز بأحدث التقنيات والمواصفات ومعايير الجودة، ويوجد به 8 أسرة وغرفة عناية لحالات العزل، إضافة إلى استحداث قسم مخصص لطوارئ النساء والولادة وقسم المختبرات الطبية.

مواكبة التطور

واكبت إدارة المستشفى التطور العلمي والتكنولوجي من خلال التعليم المستمر وتدريب الكوادر ومتابعة القدرات العملية والعلمية، وجُهزت قاعة تدريبية بأدوات تقنية حديثة لإقامة المحاضرات والندوات العلمية يستفيد منها الكادر الصحي والطبي والإداري، إضافة إلى تخصيص العديد من التجارب الافتراضية بمشاركةِ جميع الجهات المعنية لتمكين منسوبي المستشفى في كيفية التعامل معها بمهنية عالية، واستحداث جهازين يختصان بالموجات التصادمية ذات الكثافة العالية ويقومان بمعالجة مشاكل الأوتار وتمزق الأربطة وإصابات الملاعب، إلى جانب أن هذه القاعة التدريبية تضم قسما نسائيا، حيث تخضع العاملات على تدريب عالٍ بشكل مستمر والتعامل مع الأجهزة بشكل مهني دقيق.

صدارة الرعاية

حقق قسم الرعاية المنزلية بالمستشفى المركز الأول على مستوى المملكة بالوزارة، وذلك في تحقيق رضا المريض والخدمة المميزة والتثقيف الصحي وتخصيص استبيان لتقييم العاملين بالقسم وتنفيذ الزيارات اليومية التي استهدفت أكثر من 200 مريض، وذلك من خلال 3 فرق رجالية ونسائية يمثلون أقسام العلاج الطبيعي والتمريض والخدمة الاجتماعية إلى جانب طبيب مختص.

نقلة نوعية

أكد مدير مستشفى أبوعريش الأخصائي عمر الصافي أن المستشفى يشهد نقلة نوعية مميزة، مبينا أنه تم تسخير كل الإمكانات لتحقيق المتطلبات الأساسية والحرص على استمرارية تقديم أفضل الخدمات الصحية وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى مما أهله للحصول على اعتماد سباهي، مضيفا أن ذلك يعد منجزا كبيرا حققته الإدارة بالتعاون مع جميع منسوبي المستشفى، مشددا على أنهم يسعون إلى الحفاظ على الإنجاز المحقق وتحقيق منجزات أخرى في سلم الجودة والتميز والعمل على توطين فكر الجودة في العمل وسلامته لإنتاج تقديم أفضل الخدمات لسلامة المريض.