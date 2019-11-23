احتجازات وماسات كهربائية في أمطار مكة

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، أمس، على معظم أحياء العاصمة المقدسة. وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم نايف الشريف، أن الإدارة طبقت خطة تدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ والأمطار، إثر الأمطار التي هطلت مساء أمس على معظم أرجاء العاصمة المقدسة، إذ جرى نشر فرق الإنقاذ ودوريات السلامة والمعدات المساندة، في الميادين والمواقع المحددة مسبقا، احترازيا، وتم تمرير البلاغ للجهات المعنية للاستعداد والتهيؤ وتشغيل غرفة التنسيق، بوجود مندوبي الطوارئ لدى الجهات ذات العلاقة. أضاف الشريف، بأنه تمت مباشرة عدة بلاغات احتجاز داخل تجمعات للمياه، جرى التعامل معها في حينه، وكذلك حدوث عدة ماسات كهربائية، تم تأمين الخطورة حيالها والتعامل معها من جهات الاختصاص، ولم ينجم عن الحالة المطرية أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



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