400 مليون لمشروعات جديدة في جفر وعمران

كشف أمين الأحساء عادل الملحم، تخصيص 400 مليون ريال لمشروعات بلدية وخدمية جديدة لمدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما في شرق حاضرة الأحساء، بينها مخصصات مالية لبلدية الجفر التابعة لأمانة الأحساء 217 مليون ريال، وتعمل جهات الاختصاص في أمانة الأحساء على استلام طريق الهفوف- المدن الشرقية لتطويره، أسوة بتطوير طريق الخليج الدولي في الهفوف، وتوسعته إلى عدة حارات وتشجيره وإنارته بالكامل، ورصفه ومتابعة نظافته، مع دراسات جميع الميادين الواقعة على مساراته «5 دوارات»، لافتا إلى تحول معظم خدمات الأمانة في الأحساء إلى إلكترونية، وتحتل أمانة الأحساء مركزا متقدما على مستوى الأمانات والبلديات في المملكة في أتمتة الخدمات. وأكد الملحم، توقف التمدد في 3 جهات رئيسية في الأحساء، هي: الجهة الغربية، والجهة الجنوبية مع آخر المخططات في الدائري الجنوبي، وكذلك الجهة الشمالية، أعلن إطلاق مسمى «الأحساء الجديدة» على الناحية الشرقية، واصفا إياها بمستقبل الأحساء، وحدد الطريق الدائري الشرقي مركزاً رئيسياً للأحساء الجديدة بحلول عام 1450هجري «مع التوسع العمراني، وفتح الناحية الشرقية أمام التوسع في المشروعات»، وخلال الأعوام الـ10 المقبلة، ستظهر ملامح التطويرات في هذه الناحية، كاشفاً عن الشروع في البناء لأكثر من 15 ألف منزل ومنشأة في الأحساء الجديدة، بينها أحياء ضاحية هجر، إذ تقدر مساحة أحياء ضاحية هجر بنصف مساحة مدينة الهفوف التابعة للأحساء، وأسهم السماح في بناء المساكن في أحياء ضاحية هجر، في الحفاظ على الواحة الزراعية، والحد من الزحف العمراني والسكني على النطاق الزراعي في الواحة.



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