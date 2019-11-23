رفع الأضرار
كشفت الأمطار عيوب التصريف في بعض الشوارع، إضافة إلى قطع عددٍ من الطرق بمحافظة رجال ألمع، وتساقط الصخور بعقبة الصماء في ظل وجود فرق من الأمانة والبلديات والطرق في الشوارع الرئيسية لرفع الأضرار، وسط مطالبات الأهالي بتشكيل لجان في كل محافظة لإعادة النظر في وضع تصريف السيول، فيما لم تشهد المحافظات أي خسائر مادية أو بشرية.
وباشر فرع وزارة النقل بمنطقة عسير صيانة عدد من طرق محافظة رجال ألمع، وتفقدَ الطرق المتضررة، حيث تمت إزالة الصخور من طريق القرية التراثية وإعادة فتحه بعد أن أغلقته المياه والصخور والعوالق التي حملتها مياه الأمطار، وأزالت معدات الفرع الصخور التي جرفتها الأمطار في عقبة الصماء التي شهدت تكدسًا للسيارات، وأُعيدت الحركة المرورية بها، في الوقت الذي شكلت مياه الأمطار بمحافظة خميس مشيط تجمعات كبيرة، حيث سارعت بلدية المحافظة بشفطها عبر المضخات والصهاريج.
تنبيهات وتحذيرات
واصلت المديرية العامة للدفاع المدني بعسير تحذيراتها للمواطنين والمقيمين، ودعتهم إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية، واتباع الإرشادات تجنبًا للمخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، ومتابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني وعدم المغامرة بالنزول إلى الأودية أثناء جريانها.
وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد بأن الإدارة باشرت احتجاز السيول لسيارة في رجال ألمع، مؤكدا مغادرة الأشخاص الذين بداخلها الموقع دون أي أضرار.
أجواء باردة
في الباحة، أجبرت الأجواء الباردة وانعدام الرؤية بسبب الضباب الأهالي إلى التوجه للمناطق التهامية الدافئة، وشهدت عقبة الملك فهد زحاما شديدا وتوقفا للحركة المرورية، فيما وُجد رجال المرور لفك الاختناقات بإيقاف نزول الشاحنات حتى يتم تسهيل الحركة، وانخفضت درجات الحرارة إلى ما دون الـ5 درجات في الليل و 12 درجة نهارا.
محافظات ومواقع بعسير شهدت أمطارا غزيرة
أبها
خميس مشيط
رجال ألمع
محايل عسير
بيشة
أحد رفيدة
الواديين
عقبة ضلع
المجاردة
طريب
سراة عبيدة
بارق
بلقرن
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض درجات الحرارة في عسير والباحة والأمطار تقطع طرقا وتكشف عيوب التصريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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