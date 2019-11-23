سوق اليمنة تراث جداوي ينتظر التطوير

رغم وقوع سوق «اليمنة» في منطقة حيوية وسط جدة، إلا أنه ما زال ينتظر كثيرا من التطوير. فالسوق يمثّل تاريخا وتراثا للجالية اليمنية في المملكة، ويقصده الزوار من كل مكان، خاصة سكان العروس ومكة المكرمة، الذين يبحثون عن منتجات يمنية تراثية أصيلة.

مخالفات وسلبيات

منطقة حيوية

يوضح عمدة الصحيفة سابقا، حبيب السلمي، أن السوق يقصده المرتادون الذين يشكل اليمنيين معظم زواره، ويتوافدون عليه من كل مكان، فضلا عن كثيرا من المواطنين والمقيمين من محافظة جدة والزوار من مختلف المناطق، إذ يحتضن السوق التاريخي كثيرا من السلع والمنتجات الشعبية، مثل: العسل والسمك والأقمشة، وتعد الصحيفة منطقة حيوية مثل الكندرة والبلد.

تراث قديم

يستقبلك عدد كبير من الباعة في محلات تجارية صغيرة داخل أزقة ضيقة تعج بالمشترين والزائرين، الذين يختارون هذا السوق كونه يمثل تراث اليمن وشعبه وعاداته وتقاليده، ويتخصص في بيع الحناء والبهارات والفل وكثير من الأكلات الشعبية، كالسمك والخمير، فضلا عن الفخار الذي يعبر عن تاريخ قديم.

سبب التسمية

سوق اليمن في الصحيفة سُمي بذلك لأن المقيمين اليمنيين سكنوا وعملوا فيه، وتأسس السوق قبل 75 عاما، وبه باعة قديمون منذ 50 عاما، يعملون في محلات العطارة لبيع البهارات المختلفة، وتوجد فيه بهارات يمنية قد لا توجد في غيرها من محلات العطارة الأخرى، ومن أبرز الذين أسهموا في تأسيس السوق: الشيخ سعيد الغامدي، والشريف حسن، والشريف الزبيدي.

حناء يمني

لم يحظ سوق اليمنة إلى الآن بأي تطوير، إذ لا يزال يقبع في مكانه دون أي تحديث، بمحلاته القديمة والشعبية. ويقول عبده درويش، إنه يبيع المجسمات التراثية مثل دار الحجر وهو أحد المباني التاريخية في اليمن، إضافة إلى البيوت النجرانية والجنوبية بشكل عام، بينما يبيع حسن عبده أجود أنواع الحناء اليمني الذي يأتي من وادي نبأ، ولا يتعدى سعر الكيس 10 ريالات.

فوائد الحلبة

يبيع أحمد، الخميرَ، ويُسمى في حضرموت باخمري، وهو عبارة عن حلوى مصنوعة من الدقيق والزيت والسكر، وكذلك هناك من يحرص على شراء الحلبة، إذ يقول محمد سالم إن للحلبة فوائد عدة يحرص على تناولها اليمنيون مع أكلهم في البيوت، أو في المخبازة، وهو المطعم الذي يبيع الخبز «الرشوش» والسمك المشوي، وغيرها من الأكلات الجنوبية. فهناك السمك الديرك الذي يحبه اليمنيون الجنوبيون في وجبتهم المفضلة صينية «الصانونة».

Advertisements

جولة ميدانية

رصدت «دوت الخليج» خلال جولة ميدانية في سوق اليمنية بجدة، بعض المخالفات من سيدات يفترشن الأرض لبيع حبات القورو من جهة، ورجال يضعون بسطاتهم لبيع الخضروات والأكلات دون غطاء، مما يعرضه للذباب والحشرات.

سلع ومأكولات

العسل

البهارات

الحناء اليمني

الحلبة

الأقمشة

المجسمات التراثية

السمك

حلوى باخمري