تدريب 200 مرشد ومرشدة على السلامة

استفاد 200 مرشد ومرشدة، يمثلون مختلف إدارات التعليم بمنطقة القصيم، من ورش العمل التدريبية التي ينظمها التجمع الصحي، تحت عنوان «سلامة الأطفال ضد الحوادث والمخاطر»، وذلك على مدار الأسابيع الـ3 الماضية.

وكان التجمع الصحي بالمنطقة انتهى من تنفيذ 5 ورش تدريبية من أصل 10، للمرشدين والمرشدات الصحيين، تستهدف المرشدين والمرشدات بمدارس المنطقة، تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020.

وتخلل ورش العمل تقديم عرض تفصيلي لتطبيق قواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة، وتدريب ‏الحضور على الإسعافات الأولية.

وتأتي الورش التدريبية استكمالا للجهود المبذولة في زيادة فاعلية دور المرشد الصحي المهم والبارز، في نشر الثقافة ‏والسلوكيات الصحية وتعزيزها لدى الطلاب، وسيتم استكمال تنفيذ باقي الورش التدريبية تباعا خلال الأسابيع القادمة.