تدريب 200 مرشد ومرشدة على السلامة

وكان التجمع الصحي بالمنطقة انتهى من تنفيذ 5 ورش تدريبية من أصل 10، للمرشدين والمرشدات الصحيين، تستهدف المرشدين والمرشدات بمدارس المنطقة، تماشيا مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020.
وتخلل ورش العمل تقديم عرض تفصيلي لتطبيق قواعد الأمن والسلامة للأطفال في المنزل والطريق والمدرسة، وتدريب الحضور على الإسعافات الأولية.
وتأتي الورش التدريبية استكمالا للجهود المبذولة في زيادة فاعلية دور المرشد الصحي المهم والبارز، في نشر الثقافة والسلوكيات الصحية وتعزيزها لدى الطلاب، وسيتم استكمال تنفيذ باقي الورش التدريبية تباعا خلال الأسابيع القادمة.
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