السعودية اليوم / بلدية بارق تواصل جهودها لإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة



محايل 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

استنفرت بلدية محافظة بارق جهودها اليوم من خلال فرقها ومعداتها لإزالة آثار الأمطار التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن عسيري، أن البلدية قامت بحصر الأضرار مع الجهات المختصة، فيما قامت معدات البلدية بفتح الطرق وتنظيف الشوارع من الأتربة والأحجار المتساقطة التي جرفتها السيول أثناء الأمطار، كما قامت بسحب تجمعات المياه وإصلاح أعطال الإنارة .

وبيّن عسيري أن البلدية تواصل تعاملها مع الحالات والبلاغات والحالات الطارئة، من خلال توجيه الكوادر الإشرافية والرقابية بتكوين فريق عمل يعمل على مدار الساعة في المحافظة والقرى التابعة لها مجهزة بمعدات وأدوات السلامة لتصريف مياه الأمطار ومباشرة وإنهاء البلاغات خلال فترة هطول الأمطار ، مؤكداً أن البلدية تعمل بكافة طاقاتها الخدمية من أجل تقديم أفضل الخدمات لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

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01:29ت م

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