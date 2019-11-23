السعودية اليوم / معالي المستشار سحمي بن شويمي ينوه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى



الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

نوه معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز ، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى .

وأكد معاليه على الدلالات السياسية والاقتصادية التي تضمنها الخطاب الملكي ، والريادة التي تتبوأها المملكة إقليمياً ودولياً ، منوهاً بما تشهده بلادنا الغالية من نهضة تنموية شاملة في إطار رؤية المملكة 2030 .

ودعا معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

// انتهى //

23:29ت م

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