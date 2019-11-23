شكرا لقرائتكم خبر عن حرس حدود الليث ينقذ 6 من الغرق والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة المقدم فارس بن مسفر المالكي، بأنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بقطاع الليث على هاتف الطوارئ 994، يفيد بوجود حالة غرق لعدد ستة أشخاص بكورنيش الوسقة، جنوب مركز المصنع، وعلى الفور، تم توجيه الدورية البحرية التابعة للمركز لموقع البلاغ، والقيام بعملية إنقاذ خمسة أشخاص ابتعدوا عن الشاطئ وجرفهم الموج إلى عرض البحر، بينما تم إنقاذ الشخص السادس بالقرب من الشاطئ، وتم استدعاء الهلال الأحمر السعودي للكشف عليهم والاطمئنان على حالتهم، وتبين أنها مستقرة، ولا تحتاج نقلهم إلى المستشفى.
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