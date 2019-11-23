شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان يعزي ولي عهد أبو ظبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبو ظبي)

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قدم نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، التعزية لولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في وفاة أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة (رحمه الله).

وأعرب الأمير خالد بن سلمان عن صادق التعازي والمواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله له المغفرة والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.