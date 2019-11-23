شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الوزاري لدول مجموعة الـ 20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (ناغويا)

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة) في مقر انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ20 في مدينة ناغويا اليابانية، كلا من وزير خارجية اليابان موتيجي توشيميتسو، ووزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز، ووزير خارجية جمهورية تشيلي تيودور ريبيرا، ووزير خارجية جمهورية الأرجنتين خورخي فاوري، ووزير الدولة في المملكة المتحدة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا أحمد محمود طارق.

وجرى خلال اللقاءات التي عقدت على هامش اجتماع دول الـ20 مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

حضر اللقاءات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون المتعددة السفير الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان.