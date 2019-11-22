السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء ألبانيا يغادر الرياض



الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

غادر دولة رئيس وزراء ألبانيا السيد إيدي راما الرياض، اليوم .

وكان في وداع دولته في مطار الملك خالد الدولي معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب ومندوب عن المراسم الملكية .

// انتهى //

23:56ت م

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