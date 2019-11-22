السعودية اليوم / سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان يغادر الرياض



الرياض 25 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 22 نوفمبر 2019 م واس

غادر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الرياض اليوم .

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، ومندوب عن المراسم الملكية.

// انتهى //

23:14ت م

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