السعودية اليوم / مدني المدينة المنورة يدعو لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة



المدينة المنورة 25 ربيع الأول 1441هـ الموافق 22 نوفمبر 2019م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الجميع لأخذ الحيطة جراء التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة ابتداءً من مساء اليوم وحتى يوم الاثنين القادم - بمشيئة الله - وتشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة رعدية قد تصحب بتساقط البرد مع نشاط في الرياح السطحية بسرعة ( ٤٥ كم / س ) مثيرة للأتربة والغبار وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية .

وأهابت المديرية بالجميع أخذ الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع إرشادات السلامة التي تقي بإذن الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة وكذلك عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الاعلانية وواجهات المباني الكلادينج إلى جانب متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الإرصاد وحماية البيئة .

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد بن مبارك الجهني أن الدفاع المدني بالمنطقة أتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات وتغيرات في الحالة الجوية والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد وإعداد خطط الطوارئ وعمل غرف الطوارئ ولجان التنسيق واللجنة الفورية بالمدينة المنورة والمحافظات ، راجين السلامة للجميع .

// انتهى //

22:55ت م

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