شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يبحث مع وزير خارجية البحرين العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل
التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البحرينية، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين، وذلك على هامش الدورة الخامسة عشر لمؤتمر أمن الخليج "حوار المنامة".
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث المستجدات في المنطقة.
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